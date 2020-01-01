الدوري الإنجليزي الممتاز

جوتا سعيد بالفوز وبهدفه الأول وروبرتسون يؤكد: نقاط مستحقة

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Diogo Jota, Fabinho, Liverpool vs Arsenal 2020-21 Premier League
Getty
تصريحات لاعبي ليفربول عقب الفوز على آرسنال

تيرني لن ينسى صلاح، ولماذا يلعب النني؟! .. ردود الأفعال على لقاء ليفربول وآرسنال

يذكر أنه بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول ويصبح بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات، ويتقاسم صدارة البريميرليج مع إيفرتون، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة السادسة ويتراجع إلى المركز الخامس.

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