بعد تعثر الحلول المحلية .. الاتحاد يتلقى عرضًا فرنسيًا للتخلص من جوتا

الاتحاد في طريقه للتخلص من جوتا

يُحاول نادي الاتحاد خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التخلص من محترفه البرتغالي جوتا، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماته.

وكان جوتا قريبًا من الانتقال إلى نادي الفتح خلال الفترة الماضية، ولكن الصفقة توقفت، فيما أبدت بعض الأندية المحلية للتعاقد معه ولم تنجح تلك المحاولات لأسباب مختلفة.

وكشف موقع "ouest-france" الفرنسي عن أن نادي رين يحاول التعاقد مع جوتا ليكون الإضافة الهجومية الثانية له خلال الفترة الحالية، بعد الكولومبي أندريس جوميز.

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وأضاف الموقع أن المفاوضات جارية خلال الوقت الحالين بين رين والاتحاد لحسم الصفقة، حيث يعد من الأهداف البارزة للنادي الفرنسي.

وكان الاتحاد قد ضم جوتا من سيلتك الأسكتلندي في صيف 2023، ولكن اللاعب لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، ليتم استبعاده من قائمة العميد.