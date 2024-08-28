أخيرًا .. الاتحاد يتخلص نهائيًا من جوتا وتضارب حول حجم الخسارة المالية

تضارب في حجم الخسارة المالية للفريق السعودي

نجح الاتحاد أخيرًا في التخلص من جناحه البرتغالي جواو فيليبي، المعروف باسم جوتا، ليضع بذلك كلمة النهاية لواحدة من أكثر القصص إزعاجًا له ولجماهيره منذ الصيف الماضي.

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الفريق السعودي كان قد استغل ثورة الانتقالات في دوري روشن الصيف الماضي وضم الجناح المهاري من سلتيك مقابل 30 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية لم تكن تتجاوز الـ13 مليون يورو، بناءً على طلب مدربه السابق نونو سانتو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سانتو نفسه لم يقتنع باللاعب وأبقاه خارج قائمة الفريق، وبعد رحيله مُنح اللاعب فرصة جديدة من المدرب مارسيلو جاياردو، حيث عاد للقائمة في يناير الماضي، لكنه لم يلعب كثيرًا لعدم تقديمه المردود الجيد، وهو ما جعل إدارة النادي تبحث عن حل يُخلصها منه هذا الصيف خاصة بعد رفضه من جانب المدرب الجديد لوران بلان.

الاتحاد حاول تسويق جوتا محليًا وخارجيًا لكن لم يستطع لأسباب مختلفة، لتنجح أخيرًا، وفي الوقت القاتل، قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات، إحدى المحاولات ويتوصل النادي لاتفاق مع رين الفرنسي على انتقال اللاعب له بالإعارة لموسمين، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الصفقة تمت بالإعارة لموسمين لكنها فعليًا صفقة انتقال نهائي، إذ لن يعود جوتا للاتحاد بعد انتهاء الإعارة بل سيكون عقده مع النادي قد انتهى وسيُصبح لاعبًا حرًا.

وتضاربت الأنباء حول حجم الخسارة المالية للعميد، حيث تحدثت بعض المصادر الصحفية عن تحمل النادي قيمة رواتب اللاعب كاملة خلال الموسمين القادمين فيما أشارت أخرى، وهي أكثر منطقية، إلى أن رين سيتحمل جزءًا فيما سيدفع الاتحاد الجزء المتبقي.