جوائز رابطة المحترفين .. فودين يقهر هالاند بجائزة لاعب العام وصلاح يغيب عن التشكيل المثالي!

بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، نجح فيل فودين في الظفر بلقب جديد بعد تألقه المبهر مع مانشستر سيتي.

فودين كان أحد أهم الأسباب في حصول سيتي على لقب البريميرليج للمرة الرابعة على التوالي لنسخة 2023/2024 على حساب آرسنال، وقدم مستوياته مميزة بمختلف البطولات مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا.

ولذلك قامت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية، بمنح صاحب الـ24 سنة جائزة لاعب العام في إنجلترا، خلال الحفل السنوي الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور مجموعة من صفوة الشخصيات الرياضية.

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ويتفوق بذلك فودين على بطل العام الماضي إرلينج هالاند، حيث سجل الجناح الإنجليزي 19 هدفًا وصنع 8 في 35 مباراة بالبريميرليج الموسم الماضي، مقابل 27 و4 تمريرات حاسمة لزميله النرويجي.

وأما بالنسبة لفريق العام، فقد غاب محمد صلاح نجم ليفربول عن التشكيل المثالي رغم إحرازه 18 هدفًا وصناعة 10 بالنسخة الماضية من الدوري الإنجليزي، بتواجد دافيد رايا حارس آرسنال، ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من ويليام ساليبا، فيرجيل فان دايك، جابرييل وكايل ووكر.

وبخط الوسط جاء رودري، ديكلان رايس، مارتين أوديجارد، وفي الهجوم أولي واتكينز وفيل فودين وإرلينج هالاند، مما يعني وجود 5 لاعبين من آرسنال و4 من سيتي ولاعب من أستون فيلا وآخر من ليفربول.

وذهبت كذلك جائزة لاعبة العام في إنجلترا إلى باني شو لاعبة مانشستر سيتي، كما توج كول بالمر نجم تشيلسي بلقب أفضل لاعب شاب، وحصل الهولندي كريسينسيو سامرفيل المنتقل حديثًا إلى وست هام من ليدز يونايتتد على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى.