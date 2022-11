جوائز"جلوب سوكر".. بنزيما الأفضل وراموس التاريخي وصلاح يتوج بتصويت الجماهير

حصل كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، وتأتي تلك الجائزة بعد فترة قليلة من حصوله على الكرة الذهبية.

وشمل الحفل تتويج العديد من الشخصيات الرياضية الهامة أيضًا مثل محمد صلاح الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العام من خلال تصويت الجماهير عبر تطبيق "تيك توك".

وتواجد سيرخيو راموس ضمن المتوجين أيضًا، حيث حصل على جائزة أفضل مدافع في تاريخ اللعبة، بعد المسيرة الكبيرة التي قدمها والتي يستمر فيها مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

فيما حصل زلاتان إبراهيموفيتش على جائزة "مسيرة اللاعب" التي توج بها السويدي بسبب مسيرته الرياضية الكبيرة والعريقة والتي يستمر فيها حتى الآن مع فريق ميلان الإيطالي.

🏆 Congratulations to Zlatan Ibrahimović on being honoured with the PLAYER CAREER AWARD at #GlobeSoccer Awards 2022 👏@Ibra_official @WaldorfDIFC #WaldorfDIFC pic.twitter.com/BXHSTzEokb