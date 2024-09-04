فيديو | لقطة تخطف الأنظار .. جواو كانسيلو يُحرج خالد الغنام في تدريبات الهلال!

شاهد لقطة كانسيلو وخالد الغنام بتدريبات الهلال

خطف النجم البرتغالي جواو كانسيلو الأنظار، خلال مشاركته في تدريبات الهلال الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء، تحت إشراف مدربه جورج جيسوس، في لقطة جمعته مع زميله في الفريق خالد الغنام.

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ويستعد كانسيلو بقوة خلال فترة التوقف الحالية؛ ليكون جاهزًا بدنيًا وفنيًا، للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الهلالي، الذي انضم إليه منذ أيام قليلة.

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وخلال لقطة فنية رائعة ومواجهة بين كانسيلو وخالد الغنام، حصل البرتغالي على الكرة، ثم قام بمراوغة وضعت الأخير في موقف مُحرج، حيث سقط على الأرض دون قدرته على قطع الكرة.

ثم وقف الغنام مرة أخرى، ليقوم كانسيلو بطريقة رائعة بوضع الكرة في شباك الحارس ببراعة، مُحرزًا هدفًا نال به إعجاب جميع اللاعبين والمدرب.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو من مانشستر سيتي، ليحل بدلًا من سعود عبد الحميد الذي احترف في صفوف روما الإيطالي، كما أن خالد الغنام انضم لصفوف الزعيم على سبيل الإعارة من نادي الاتفاق.