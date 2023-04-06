جواو كانسيلو ينتظر.. برشلونة يستهدف 3 أسماء لسد الثغرة التي آلمه ريال مدريد بسببها!

تشافي يوضح احتياجاته في التشكيلة..

ما أثبته لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد وتكبد برشلونة رباعية كاملة به، هو حاجة الفريق لظهير مميز على أعلى مستوى.

المفاضلة تجري الآن بين عدد من الأسماء، دخل برشلونة منافسة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد على ظهير باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج، لكنه لن يكون الخيار الأوحد.

ذلك لأن جواو كانسيلو ظهير بايرن ميونخ المعار من مانشستر سيتي هو عرض مميز على طاولة برشلونة، ولن يكلف خزائن برشلونة الكثير من الناحية المادية، لأن بايرن لا يبدو عازمًا على تفعيل عقد شرائه من السيتي، ولكن الأزمة هي أن عقده مع الأخير مستمر حتى 2027.

برشلونة يعلم جيدًا أن كانسيلو لا يريد تكملة تجربته في السيتي مع منح جوارديولا الظهير الشاب ريكو ليويس مكانه شيئًا فشيئًا بتشكيل السيتيزنس الأساسي، برشلونة وصل إليه بشكل واضح أن كانسيلو أيضًا ينتظر عرضًا جديًا من النادي الكتالوني وفقًا لصحيفة "سبورت".

ليس كانسيلو وحده على طاولة برشلونة، لا يزال تشافي هيرنانديز يريد استهداف الظهير الأرجنتيني خوان فويث بشكل أكثر قوة، ولكن الأزمة أن فياريال لا يعتزم تخفيض يورو واحد من القيمة التي يريدها في الظهير المميز بطل العالم مع الأرجنتين في 2022، والبالغة 42 مليون يورو.