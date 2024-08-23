مفاجأة | الهلال لم يحسم صفقة جواو كانسيلو وبرشلونة يتدخل!

انتقال كانسيلو للهلال أصبح مهدد بالفشل

يبدو أن الطريق لن يكون ممهدًا أمام الهلال للتعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو لتدعيم الجبهة اليمنى، على الرغم من انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، بشأن حسم الزعيم للصفقة!

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ويبحث الهلال عن التعاقد مع كانسيلو لتدعيم الجبهة اليمنى، بعد اقتراب سعود عبد الحميد من الرحيل إلى روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية، عن أن برشلونة رفض الاستسلام في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يُراهن على ضم كانسيلو لتدعيم دفاعاته.

Shahid

ويُريد برشلونة إنجاز صفقة كانسيلو، على الرغم من الأخبار التي تفيد باقترابه من الهلال، حيث هناك رغبة لاستعارته مع وضع بند خيار الشراء بسعر منخفض.

الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة يرى أنه من الأفضل التعاقد مع كانسيلو الذي يمتلك خبرات جيدة، بدلًا من ضم ظهير أيمن لا يمتلك خبرات.

ويعتمد برشلونة على المفاوضات التي تجري حاليًا مع مانشستر سيتي بشأن عودة الألماني إلكاي جوندوجان، من أجل التفاوض أيضًا بشأن صفقة كانسيلو.