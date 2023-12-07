جواو فيليكس يُرشح نجم ليفربول للعب بجواره في برشلونة

يؤمن بأن أسلوبه يناسب الفريق

يشعر جواو فيليكس بالراحة خلال فترة إعارته لبرشلونة من أتلتيكو مدريد، لدرجة أنه بدأ القيام بترشيح لاعبين آخرين للانضمام إلى النادي الكتالوني.

المهاجم البرتغالي تحدث إلى قناة "Spíler TV " عن تطلعاته للمستقبل، كما كشف عن هوية اللاعب الذي يود اللعب معه في برشلونة.

وقال فيليكس في تصريحاته:"دومينيك سوبوسلاي هو اللاعب المناسب بالنسبة لي، أحب لعبه كثيرًا وأعتقد انه يستطيع التألق هنا يومًا ما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان سوبوسلاي قد وقع لليفربول قادمًا من لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 70 مليون يورو، ويعيش انطلاقة جيدة مع الريدز بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين في 20 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، وتبدو فكرة قدومه لبرشلونة في المستقبل القريب صعبة للغاية.

وأما فيليكس فقد سجل 5 أهداف وصنع 3 في 17 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، وهو ما دفع إدارة النادي باتخاذ خطوات جدية لتحويل صفقة إعارته إلى انتقال دائم في أقرب فرصة ممكنة.