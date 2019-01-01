جواو فيليكس يكشف نصيحة رونالدو ويؤكد أن هازارد مثله الأعلى

جواو فيليكس يتحدث عن نصيحة كريستيانو رونالدو ومستقبله مع أتليتيكو مدريد وما يمثله له إيدين هازارد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف جواو فيليكس عن نصيحة كريستيانو رونالدو له بعد أن أصبح أغلى لاعب في تاريخ البرتغال بانتقاله إلى أتليتيكو مدريد.

وكان فيليكس قد انتقل إلى الروخيبلانكوس قادمًا من صفوف بنفيكا مقابل قيمة شرطه الجزائي والتي بلغب 126 مليون يورو.

وحول مستقبله، أكد فيليكس أنه متحمس للتحديات القادمة التي سيسعى من خلالها إلى إثبات نفسه بالشكل الذي ينتظره منه الجمهور.

وقال: "لقد وجه لي كريستيانو رونالدو نصيحة هامة، حيث أخبرني بأنني يجب أن أكون هادئًا عندما ألعب كرة القدم من أجل تحقيق أفضل النتائج"

وأضاف: "لقد أخبرني بذلك قبل مواجهة سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، تلك التي لعبت فيها أساسيًا بجواره، قبل أن يسجل ثلاثية ويقودنا للنهائي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وتابع: "أحب العديد من اللاعبين، في صغري كان ريكاردو كاكا مثلًا أعلى لي، أشعر دائمًا بالتقارب والشبه بيني وبينه، هكذا أخبرني أقراني وعائلتي كثيرًا"

وحول اللاعبين المفضلين له حاليًا قال: "لا يمكنني أن أخفي إعجابي بنجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي سابقًا إيدين هازارد، إنه ملهم لي في كثير من الأشياء"

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يذكر أن جواو فيليكس قد تعرض لإصابة في أول مشاركاته مع الروخيبلانكوس، ولكنها لن تتسبب في غيابه طويلًا عن الملاعب.