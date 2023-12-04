"جواو فيليكس مشجع لريال مدريد واحتفاله رسالة موجهة لفلورنتينو بيريز"

احتفال مميز لفيليكس بعد هدفه القاتل في شباك أتلتيكو مدريد...

تمكن جواو فيليكس، لاعب برشلونة الحالي، والمعار من أتلتيكو مدريد، من قيادة الفريق الكتالوني، لتحقيق فوزًا هامًا على حساب الروخي بلانكوس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

وبعدما سجل فيليكس، هدف المباراة الوحيد ذهب واحتفل مع الجمهور، ووقف على لوحة الإعلانات، في احتفال مشابهه لاحتفال ليونيل ميسي، مع جماهير الفريق الكتالوني.

ولكن الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، في حديثه الأسبوع كشف أن النجم البرتغالي، من مشجعي ريال مدريد، واحتفاله به رسالة موجهة إلى فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي للتعاقد معه.

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ويعتقد رونسيرو، أن برشلونة لن يكون قادرًا على دفع المبلغ الذي طلبه أتلتيكو مدريد للتخلي عن فيليكس، والذي يصل إلى 80 مليون يورو، مما يزيد من حظوظ ريال مدريد في حسم الصفقة إن دخل فيها.

وأشار رونسيرو، في حواره أن فيليكس، كان يوجه أيضًا رسالة إلى مدربه السابق دييجو سيميوني، بفشله في الاستفادة من قدرات فيليكس، بالإضافة إلى رسالته لمجلس إدارة الميرينجي.