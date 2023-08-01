جواو فيليكس؟ برشلونة يبحث عن بديل "جاهز" لخلافة ديمبيلي!

حالة طوارئ في النادي الكتالوني

تسبب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي في حالة من الارتباك داخل نادي برشلونة الإسباني، بسبب رحيله الصادم إلى باريس سان جيرمان.

اللاعب البالغ من العمر 26 سنة قرر الانتقال إلى حديقة الأمراء، ليتسبب في ورطة للمدرب تشافي هيرنانديز الذي كان يُعول عليه عندما يتعلق الأمر بالمراوغة والسرعة واستغلال المساحات.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن تشافي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع لاعب آخر في خط الهجوم لتعويض رحيل ديمبيلي الذي يترك الكثير من النقص خلفه رغم تواجد البرازيلي رافينيا بمركز الجناح الأيمن.

وأوضحت أن هذا اللاعب البديل لن يكون البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد رغم إعجاب تشافي بقدراته الفنية المميزة، حيث يعيبه غياب مساهمته الدفاعية عندما يلعب كجناح وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لبرشلونة.

الأمر ينطبق كذلك على ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة بالنادي، لإيمانه بأن اللاعب الذي قضى نصف الموسم الماضي معارًا إلى تشيلسي لا يتناسب مع أسلوب برشلونة.

ولذلك قرر النادي الكتالوني الذهاب إلى السوق من أجل التعاقد مع جناح صغير في السن وجاهز في نفس الوقت يمكنه تقديم الإضافة الفورية لمساعدة الفريق لتعويض رحيل ديمبيلي.

لامين يامال النجم الشاب البالغ من العمر 16 سنة سيكون من العناصر التي سينظر لها تشافي من أكاديمية النادي، ولكنه يريد التعاقد مع عنصر آخر أكثر جاهزية بمركز الجناح.