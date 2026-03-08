يلبي شرط أنشيلوتي الأساسي .. عذرًا نيمار! جواو بيدرو بديل رودريجو في البرازيل وليس أنت

أيام قليلة ويُعلن كارلو أنشيلوتي عن تشكيل البرازيل للمعسكر الأخير قبل مونديال 2026، قائمة ستعطي مؤشرًا كبيرًا على القائمة النهائية التي سيصطحبها الإيطالي معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك لخوض غمار كأس العالم.

مخططات الجهاز الفني لأنشيلوتي تعرضت لضربة قوية عقب إصابة أحد القطع الأساسية في خط هجومه رودريجو على مستوى الركبة وتأكيد غيابه عن صفوف السيليساو في المحفل العالمي يونيو ويوليو المقبل، ما فتح الباب لعودة محتملة لنيمار للفريق، خصوصًا وأن مع بداية الموسم الجديد في البرازيل، قدم أسطورة سانتوس عروضًا قد تبرر استدعاءه، وإن كانت نقطة أنشيلوتي الأساسية التي تعارض حضوره بالقائمة تبقى شبحًا يطارده، الجاهزية والاستمرارية.

ولكن في أوروبا، برازيلي آخر يخطف الأضواء بقوة، جواو بيدرو مهاجم تشيلسي مؤخرًا يعيش فترة تألق كبيرة، وبالتحديد منذ تعيين ليام ريسينيور مدربًا للبلوز، إذ في 2026 سجل 11 هدفًا وصنع هدفين، وفي إجمالي الموسم حتى الآن بكل المسابقات وصل إلى 18 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، ما جعل التصريحات التي خرجت عنه مؤخرًا من مدربه بأنه من ضمن الأفضل في العالم بمركزه، ووصف الأسطورة آلان شيرار له بالوحش في منطقة الجزاء مبررة ومنطقية.

مع روسينيور، يلعب بيدرو في مركز رأس الحربة الصريح وليس خلف المهاجم كما فعل سابقه إنزو ماريسكا، فتظهر إمكانياته الكبيرة كمهاجم يجيد التحرك وفتح المساحات للقادمين من الخلف، خصوصًا عندما يلعب بجواره لاعبون أذكياء ومهاريون مثل كول بالمر وبيدرو نيتو، فما بالك بالبرازيل في وجود فينيسيوس والبقية!

بيدر يعرف جيدًا استغلال بنيته البدنية القوية، نحن نتحدث عن لاعب طوله متر و82 سم ولكن سريع وقوي في الالتحامات، هذا الموسم يملك معدل حصول على 2.5 مخالفة بالمباراة، وثاني أكثر من فاز بركلات جزاء لفريقه بالبريميرليج (3)، نفس الرقم كان مع برايتون العام الفائت، ونقطة لصالحه هو قلة تعرضه للإصابات، إذ طوال الموسم الجاري بقى سليمًا معافى.

التقارير القادمة من البرازيل تؤكد أن بيدرو سيكون في تشكيل أنشيلوتي المقبل وفي قائمة المونديال، وهو الذي يملك 6 مباريات دولية فقط بالقميص الأصفر والأخضر، ولكن السؤال، هل يكون هو معوض رودريجو؟ هل يكون هو قائد هجوم البرازيل؟

يمثل رودريجو حلًا مهمًا كان لأنشيلوتي، لاعب متعدد المهام ويجيد في أكثر من مركز، ولذا كان يمكن أن يشغل مركز الجناح الأيمن أو اللعب خلف المهاجم أو يكون هو المهاجم الوهمي، خصوصًا وأن قبل 3 أشهر على كأس العالم يظل لغز من سيقود هجوم البرازيل ويحمل الرقم 9 بلا حل. ريتشارليسون ليس ثابت المستوى، فيتور روكي متألق في بالميراس ولكن لا يملك خبرة المواعيد الكبرى مع المنتخب، وماتيوس كونيا وإيفانيلسون لاعبان جيدان ولكن مثل روكي، لم يقدما الكثير مع البرازيل ليخاطر أنشيلوتي بهما في أمريكا.

وهنا يأتي دور جواو بيدرو، توظيف روسينيور له كرأس حربة صريح أثبت أن هذا هو مركزه الأساسي وحيث يجيد، وفي خطة 4-3-3 بوجود فيني جونيور ورافينيا بجواره، ولاعبون في الوسط يجيدون الاختراق مثل برونو جيمارايش، لوكاس باكيتا، والبقية قادرون على استغلال تحركات مهاجم تشيلسي الذكية، سيكون حل منطقي لأنشيلوتي في هجوم فريقه.

وماذا عن نيمار؟ يملك بيدرو الاستمرارية والقدرات البدنية التي لا يملكها نيمار للأسف، كما أنه لاعب مهاري ويجيد الانطلاقات بالكرة كهدفه ضد ريكسهام في الكأس، والتسديد البعيد كما فعل ضد نابولي في دوري الأبطال، ويجيد المراوغة في المساحات الضيقة، وإن كان بقاء نيمار بعيدًا عن الإصابات قد يجعله خيارًا مغريًا لأنشيلوتي كورقة رابحة أو حتى بديل ذهبي في المونديال، إذا رضا الأخير بذلك الدور، لأن صراحة سيكون من الصعب أن يحتل مكان فينيسيوس أو رافينيا أو أي من اللاعبين الأكثر مشاركة مؤخرًا مع المنتخب، وأكثر جاهزية.

معسكر مارس فرصة لأنشيلوتي من أجل إعطاء الفرصة لجواو بيدرو وتجربته كقائد لهجوم فريقه ومحاولة خلق ثلاثي مع فينيسيوس ورافينيا، والأكيد أن استمرار صاحب الأربع وعشرين ربيعًا بهذه المستويات مع تشيلسي لن يترك مجالًا كبيرًا لتركه خارج التشكيل الأساسي بعد أسابيع قليلة من الآن في الولايات المتحدة.