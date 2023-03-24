جوان لابورتا يزف البشرى: ليونيل ميسي يعرف أن أبواب برشلونة مفتوحة له!

لا يستطيع أنصار البلوجرانا انتظار هذه اللحظة

في مقابلة له على "يوتيوب" عبر قناة "The business and money behind sports" تحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا عن احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحاته "ميسي يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة، سنرى، علي أن أجد طريقة لتحسين العلاقة الحالية بين ميسي وبرشلونة ".

وأضاف: "ميسي هو أهم لاعب تاريخيًا في هذا النادي، وأفضل لاعب في التاريخ، ولكن الآن علي أن أكون حذرًا لأنني أتكلم عن لاعب لباريس سان جيرمان".

واردف: "ميسي يعلم أننا نحمله جميعًا في قلوبنا، إنه جزء من إرثنا، ولكن ما ترك لي حين قدمت إلى برشلونة كرئيس لم يكن سهلًا، وكان علي أن أتخذ قرارًا لم أكن شخصيًا راضيًا عنه".

يأتي هذا في خضم التقارير التي تتناول إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني بعد موسمين في صفوف باريس سان جيرمان لم يكونا موفقين إلى درجة كبيرة.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعد عدم القدرة على تسجيل عقده الجديد مع النادي الكتالوني.