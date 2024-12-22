خرج غاضبًا من الملعب .. جوان لابورتا يحسم مصير هانسي فليك بعد هزيمة برشلونة من أتلتيكو مدريد

تعرف على موقف لابورتا من استمرار فليك

حسم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مصير المدرب الألماني هانسي فليك، بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام أتلتيكو مدريد.

وخسر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن لابورتا خرج من مباراة أتلتيكو مدريد غاضبًا، ولكن الغضب كان سببه النتيجة وليس الأداء، ولكن في نفس الوقت لا تزال ثقته في فليك ثابتة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رئيس برشلونة أعرب عن إحباطه عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، لكنه أشار إلى أن الأداء كان جيدًا وأن النتيجة لا تعكس مستوى الفريق. وتؤكد إدارة النادي أن ما يحدث هو مجرد تراجع مؤقت في النتائج، وأن الفريق سيستعيد مستواه في يناير المقبل، حيث تبدأ المنافسة على الألقاب الكبرى.

هانسي فليك، الذي تم اختياره في نهاية الموسم الماضي ليقود مرحلة جديدة مع برشلونة، نجح في تحسين الأداء البدني والتكتيكي للفريق، وحقق بداية قوية في الدوري ودوري الأبطال. لكن نوفمبر حمل معه تراجعًا غير متوقع في النتائج، تأثر بغياب النجم الشاب لامين يامال.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة ترى أن المشروع تحت قيادة فليك يسير في الاتجاه الصحيح، مع تحسين الأداء الجماعي والفردي للاعبين. ومع ذلك، تعترف الإدارة بوجود حاجة إلى دعم الهجوم بلاعب حاسم، لكنها تستبعد حدوث أي تعاقدات خلال الموسم الحالي.

برشلونة يثق في استعادة الفريق لتوازنه قريبًا، خاصة مع عودة لامين يامال واستعادة ليفاندوفسكي لمستواه، والتحديات القادمة تشمل مواجهة بارباسترو في كأس الملك وكأس السوبر السعودي، حيث يتوقع الجميع ردة فعل قوية من الفريق.

فليك، من جانبه، يؤمن بقدرة الفريق الحالي على تحقيق جميع الأهداف، ويستبعد الحاجة إلى تعاقدات جديدة، ويركز على إجراء تغييرات داخلية لرفع مستوى الفريق، مع إدخال أراوخو في أدوار حيوية لزيادة الطاقة والتوازن.

الإدارة تبدي تفاؤلها بأن الفريق سيتعلم من هذه المرحلة وسيعود أقوى، خاصة أن الهدف الأساسي يبقى الفوز بالدوري الإسباني والمنافسة بجدية على دوري الأبطال.