جوان لابورتا عن فضيحة نيجريرا: سندافع عن برشلونة حتى آخر قطرة دم

يؤمن بوجود حملة منظمة ضد ناديه

خرج جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، للدفاع بشكل مستميت عن سمعة ناديه، في ظل الاتهامات بدفع رشاوي للحكام.

برشلونة تم اتهامه مؤخرًا بدفع بعض المبالغ المالية لخوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الفترة من 2016 إلى 2018 من أجل مجاملة الفريق في المباريات، وهو الأمر الذي يهدد النادي بالعديد من العقوبات، منها الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وخلال مشاركته في المؤتمر الرابع عشر لروابط مشجعي برشلونة قال لابورتا:"الهدف من هذه الأمور هو محاولة إغراقنا والضغط علينا حتى نستسلم، لكننا سندافع عن النادي حتى آخر قطرة دم".

وأضاف:"ليس لديهم أي شيء، والشيء الوحيد الذي أرادوه هو المساومة على سمعتنا الطيبة، ولكن لا يمكنك اللعب على هذا الوتر، لأن برشلونة أمضى 123 عامًا في إظهار القيم والالتزام والمسؤولية والصدق والنزاهة".

وتابع:"أطلب من الجميع الحفاظ على الوحدة للدفاع عن درعنا وجوهرنا ونموذج ملكيتنا، يجب أن يكون برشلونة ملكًا لجميع أعضائه وأنصاره والمشجعين الذين لدينا في جميع أنحاء العالم، التكتيك الذي وضعوه هو محاولة إغراقنا ولن نسمح بذلك".

وفي نهاية حديثه شدد لابورتا على أن كل الاتهامات الموجهة لبرشلونة ليس لها أي علاقة بالواقع، مشيرًا إلى أن انتصارات النادي الرياضية جاءت جميعها عن طريق الجودة والجهد والموهبة والتزام اللاعبين.