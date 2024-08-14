فضيحة جديدة تطارد لابورتا .. تصريحات تورط خافيير تيباس بـ"التلاعب في القوانين" لمصلحة برشلونة!

هل يتم التلاعب في القوانين؟..

"خافيير تيباس (صديق) ريال مدريد و(عدونا) الأول".. هكذا كان ينظر مسؤولو وعشاق نادي برشلونة، إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني.

مسؤولو برشلونة وجماهيره كانوا يشيرون إلى تيباس دائمًا؛ على أنه مّن يقف وراء قضية "نيجريرا"، التي يواجه فيها النادي اتهامات بـ"شراء" الحكام الإسبان، وتغيير نتائج بعض المباريات.

ليس هذا فقط.. بل كان البرشلونيون يؤكدون على أن رئيس رابطة الدوري الإسباني، هو الداعم الأول للغريم ريال مدريد؛ سواء في ضم نجوم العالم إلى صفوفه، أو التتويج بالبطولات والألقاب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. في الأيام الماضية تيدو وكأن الآية قد انعكست؛ حيث يعترف مسؤولو برشلونة بشكل علني، بأن من مصلحة ناديهم بقاء تيباس في منصبه، وعدم إيقافه على خلفية شكوى ريال مدريد.

ريال مدريد قدّم شكوى ضد تيباس، بتهمة ارتكابه مخالفات قانونية ومالية خطيرة، في اتفاقية "سي في سي" التي وقعت عليها جميع الأندية الإسبانية، باستثناء ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو؛ لبيع نسبة من الحقوق السمعية والبصرية.

ووفقًا لشبكة "ريليفو"، أصبح خافيير تيباس مهددًا بقوة بـ"الإيقاف" لمدة عامين، عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية شكوى ريال مدريد والتحقيقات الجارية حاليًا بشأنها.

برشلونة يدعم استمرار خافيير تيباس في منصبه..

لويس كاراسكو مدير الحملة الانتخابية لجوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، أكد على أن بقاء تيباس في منصبه؛ هو الأمل الوحيد لعودة النادي إلى قاعدة "1-1" في اللعب المالي النظيف، وبالتالي.. التعاقد مع صفقات جديدة وتسجيلها بشكل طبيعي.

برشلونة يُعاني من أزمة اقتصادية خانقة، منذ عام 2020 وحتى الآن؛ حيث لا يستطيع إبرام صفقات جديدة بشكل طبيعي، كما يجد صعوبات في تسجيل لاعبيه المتواجدين في صفوفه بالفعل، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، مع بداية كل موسم رياضي.

وقال كاراسكو في تصريحات مع الإعلامي الرياضي الشهير جيرارد روميرو: "نحن نعلم أن تيباس سينظر إلى أرقام برشلونة المالية بشكل لطيف؛ فغير ذلك لن نلبي شروط اللعب المالي النظيف"؛ في إشارة إلى إعطاء بعض الاستثناءات إلى النادي، من أجل تسجيل صفقاته الجديدة، في صيف العام الحالي.

وتفاعلت جماهير نادي ريال مدريد مع هذه التصريحات؛ حيث اعتبرتها فضيحة جديدة في حق برشلونة، الذي كان يزعم دائمًا بأن تيباس "عدوه" الأول، وتؤكد على وجود تحالف لمخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.