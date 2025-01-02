وسط كل الصعوبات .. لابورتا يبتسم وبرشلونة ينتظر "لحظة الحسم" في مصير أولمو

رئيس برشلونة يبحث بشتى الطرق حل أزمة أولمو

يمر نادي برشلونة حاليًا بلحظات صعبة، بسبب أزمة قيد النجم داني أولمو في قائمة الفريق، بعد أن تم حذفه من جانب رابطة الأندية الإسبانية.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

وكشف برنامج "الشيرينجيتو" عن أن برشلونة يزعم بأن هناك تأخير في تحويل الأموال بسبب العطلات في إسبانيا، وهذا ما يجعل الأمر مستحيلًا على النادي، للرد على طلب رابطة الأندية قبل انتهائها يوم 31 ديسمبر الماضي، وهو ما جعل الأمر يخرج عن السيطرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورصدت صحيفة "سبورت" جوان لابورتا رئيس النادي، رفقة رافا يوستي في ملعب كامب نو، بعد القمة التي دارت اليوم حول قضية تسجيل داي أولمو، إذ التقطت الكاميرات لابورتا مبتسمًا رغم الوضع.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على أنه يتوقع أن يتم حل مشكلة التسجيل غدًا الجمعة، سواء القرار كان إيجابيًا أو سلبيًا.

وأضافت الصحيفة أن السيناريو لا يبدو واعدًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، رغم أن النادي يحتفظ ببصيص من الأمل.