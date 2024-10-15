ورقة انتخابية؟! .. لابورتا يستخدم "فزاعة جوارديولا" لخطف هالاند من مانشستر سيتي

الرئيس يخطط لإحداث ضجة في الميركاتو

كشفت تقارير صحفية، عن مخطط جوان لابورتا، رئيس برشلونة، لإحداث ضجة ضخمة في عالم الانتقالات قبل نهاية ولايته الحالية مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الرئيس يريد أن يختم ولايته الحالية مع البارسا بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي في صيف عام 2025 أو 2026.

وكان التعاقد مع هالاند هو حلم للابورتا وجماهير برشلونة، أثناء لعب المهاجم النرويجي لفريق بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله في صيف 2022 إلى مانشستر سيتي، حيث فرض نفسه بقوة ويحطم كل الأرقام القياسية في طريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لابورتا يريد أن يحدث ضجة كبيرة من خلال إنجازين في الفترة المقبلة، الأول هو افتتاح ملعب "كامب نو" بحلته الجديدة بعد التطوير والتوسعة مطلع العام المقبل، والثاني هو ضم هالاند.

ويتمتع هالاند بعلاقة مرنة مع رافائيل بيمينتا، وكيلة هالاند الحالية، كما يرتكن على إمكانية رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي في الموسم المقبل، على أمل أن يؤثر ذلك على موقف المهاجم النرويجي من البقاء في البريميرليج.

ولا يثني تألق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مع الفريق هذا الموسم (سجل 12 هدفًا وصنع اثنين في 11 مباراة)، الرئيس لابورتا عن صفقة هالاند، خصوصًا أن البولندي يبلغ من العمر 36 عامًا بالفعل ومن الواضح أن النادي يجب أن يفكر بالفعل في بديل موثوق به على المدى القصير أو المتوسط.

وفي ختام تقريرها، أشارت "سبورت" إلى أن خيار التعاقد مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، لا يزال في الحسابات بشرط عدم تعديل الظروف الاقتصادية للصفقة، لكن يظل هالاند هو رغبة لابورتا الكبرى.