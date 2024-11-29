لن تكلف لابورتا كثيرًا .. صفقة دفاعية من الدوري الإيطالي تُسيل لعاب برشلونة

شرط جزائي يسهل الطريق على البارسا

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة لدى إدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع المدافع الكولومبي جون لوكومي، سواء في يناير المقبل أو فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتبط لوكومي (26 عامًا)، بعقد مع بولونيا ينتهي في صيف 2026، ولا توجد أي مؤشرات إيجابية عن نجاح النادي الإيطالي في إقناعه بالتجديد حتى الآن.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يراقب لوكومي بشكل مكثف في الفترة الحالية، من أجل ضمه في أقرب وقت ممكن، خصوصًا أنه لن يكلف النادي مبالغ مالية طائلة، حيث لديه شرط جزائي مع ناديه قيمته 25 مليون يورو.

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وقدم لوكومي أداءً مثاليًا مع بولونيا في الموسم المنصرم جذب أنظار مسؤولي برشلونة، حيث ساهم إلى جانب ريكاردو كالافيوري، لاعب آرسنال الحالي، في عودة الفريق الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك تحت قيادة مدربه السابق تياجو موتا.

ووفقًا لشبكة "Besoccer"، فإن لوكومي هو قلب الدفاع الأكثر تشابهًا مع إينيجو مارتينيز أو باو كوبارسي في السوق، وهو متقدم كثيرًا من حيث المقاييس فيما يتعلق بجوناثان تاه، وهو خيار آخر من خيارات ديكو لدعم الخط الخلفي للبارسا.

وتشير الإحصائيات، إلى أن المدافع الكولومبي لديه متوسط عام في المباريات، إذ يتفوق في المواجهات الدفاعية بمعدل (7.25 لكل مباراة)، استرداد الكرة (13 مرة في كل مباراة)، اعتراض هجمات المنافس (5.22 مرة لكل مباراة).

يذكر لوكومي الذي تقدر قيمته بـ17 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، كان هدفًا لعدة أندية أوروبية كبرى في الصيف الماضي، أبرزها أتلتيكو مدريد، لكن بيع شريكه السابق كالافيوري إلى آرسنال أوقف رحيل الكولومبي.