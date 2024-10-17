جاسبارت يلطخ تاريخ النادي الملكي

سخر جوان جاسبارت، رئيس برشلونة الأسبق، من ادعاءات مسؤولي ريال مدريد بشأن تورط برشلونة في "قضية نيجريرا" والاستفادة من مجاملات تحكيمية على مدار السنوات الماضية.

وتلاحق اتهامات لبرشلونة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا"، بفساد رياضي من خلال دفع مبالغ لخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، بشأن تقديم مساعدات تحكيمية لبرشلونة خلال فترة ولايته من 1994 وحتى 2018.

وتحدث الرئيس السابق لبرشلونة في تصريحات لبرنامج "جيجانتس" عن "قضية نيجريرا"، التي عادت إلى الواجهة مؤخرًا، قائلًا: "إنهم (ريال مدريد) لا يمتلكون نيجريرا واحدا فقط، بل لديهم مئات من نيجريرا في تاريخهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "فمن الجيد جدًا بالنسبة لهم أن قضية نيجريرا هذه لا تنتهي وتستمر لسنوات عندما يعرفون أنها كذبة وباطلة، وأن برشلونة لم يشتر أو يؤثر على أي حكم في حياته".

وتطرق جاسبارت للحديث بشأن رحيله عن برشلونة، قائلًا: "كان علي أن أترك برشلونة لأنني لم أفز بأي مباراة واحدة، لأن الأعضاء طلبوا مني المغادرة. 100 ألف منديل على أرض الملعب يطلبون مني المغادرة".

وتساءل رئيس برشلونة الأسبق، ساخرًا: "هل تعتقد أنه لو كنت أعلم أن شراء الحكام يمكن أن يفوز، كنت سأظل رئيسًا؟ من فضلك، إنه لأمر سخيف أن نفكر في أن ناديًا مثل برشلونة الذي فاز وخسر، يشتري الحكام".