مبلغ ضخم .. الكشف عما حصلت عليه زوجة داني ألفيش للحديث عن أزمته!

زوجة اللاعب البرازيلي حصلت على مبلغ كبير للحديث عن أزمة ألفيش

حظيت عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، زوجة البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق، باهتمام إعلامي كبير بعد ظهورها في برنامج "¡De Viernes!" الذي يعرض على شبكة ميدياسيت.

البرنامج، المعروف بجذب الضيوف ذوي التأثير الإعلامي الكبير، استضاف جوانا لتوضيح موقفها ودعمها العلني لزوجها خلال أزمته القضائية.

خلال استضافة جوانا سانز، تناولت الحلقة أزمة زوجها داني ألفيس، الذي كان قد وُجهت إليه اتهامات بالاعتداء الجنسي في أحد ملاهي مدينة برشلونة.

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ورغم قضاء اللاعب فترة في السجن، فإنه الآن في حالة إفراج مشروط بانتظار الفصل النهائي في القضية، طوال هذه المحنة، كانت جوانا واحدة من أبرز الداعمين لزوجها، وظهرت في البرنامج لتوضيح موقفها والإجابة على أسئلة الجمهور والإعلام.

ولم يكن ظهور جوانا في البرنامج مجانيًا؛ إذ كشفت تقارير إعلامية عن المبلغ الذي تقاضته نظير هذه المشاركة.

ووفقًا للصحفي خافيير دي أويوس، حصلت جوانا على 100 ألف يورو مقابل ظهورها في البرنامج، وأوضح الصحفي أن هذا المبلغ يُعد من بين أعلى الأرقام التي دفعتها القناة لضيوفها، مشيرًا إلى أن جوانا لم تنكر هذه التقارير عند سؤالها عنها.