"أجهضت 4 مرات" .. زوجة داني ألفيش تنزعج بعد سؤالها عن إمكانية الحمل!

زوجة داني ألفيش تُعبر عن غضبها بسبب السؤال عن حملها

ردت جوانا سانز زوجة النجم البرازيلي داني ألفيش، على إمكانية حملها وأن تصبح أمًا، وذلك بعد أن فتحت الأسئلة لمتابعيها على منصة "إنستجرام".

وعندما بدأ متابعي جوانا بسؤالها عن إذا كانت تخطط لأن تصبح أمًا، ردت قائلة: "هذه الأسئلة تزعجني كثيرًا، ليس أنا شخصيًا فقط بل لكل النساء، لقد صدمتني كثيرًا لأنه موضوع حساس للغاية".

وأضافت: "أنت لا تعرف ما الذي تمر به تلك المرأة حتى تسألها هذا السؤال، ربما لا تستطيع الإنجاب، أو أجرت عملية إجهاض، وأنت تسأل هذا السؤال باستخفاف".

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زوجة ألفيش واصلت: "سأقوم بفتح هذا السؤال لأن هناك الكثير من النساء اللاتي مررن به، وأعتقد أنه من الضروري نشر هذا الفيروس على شبكات التواصل الاجتماعي، فليس من السهل الحمل".

وأضافت: "لقد قمت على سبيل المثال بإجراء 4 عمليات إجهاض على مدار عامين، وكان عليّ أن أتعامل مع هذا السؤال، فهو أمر مؤلم للغاية ومُحبط أيضًا".

واختتمت جوانا تصريحاتها قائلة: "الشيء الطبيعي هو أنه ليس من السهل الحمل، إنه صعب للعديد من العوامل، في حالتي أعتقد أن نمط حياتي لا يُناسب هذا الأمر، فأنا أحب العمل والسفر، وحتى أكون أمًا عليك ألا تعتني بنفسك، وعليك أن تكون هادئًا وبصحة جيدة وهذا يكلفني الكثير".