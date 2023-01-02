جواسيس في النصر؟ .. الحقيقة وراء اعتداء أبو بكر على اللاعبين في الغرف المغلقة

فيديو لفنسينت أبو بكر انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلًا كبيرًا، فما هي القصة؟

Shahid

يبدو أن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي دفعت البعض للتفتيش وراء العالمي، بهدف إشعال قتنة في الوسط الرياضي النصراوي.

خلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو قصير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر خلاله الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم العالمي، موجهًا عبارات شديدة اللهجة لزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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الفيديو تداوله منافسو العالمي، للترويج لفكرة التفكك في الغرف المغلقة للنصر، والعلاقات السيئة بين اللاعبين وبعضهم، مدعيين أنه مسرب من قبل جاسوس في الفريق.

لكن بالبحث وراء الفيديو، تبين أن المقطع يرجع لفيلم النصر الوثائقي، الذي يحمل اسم "الفوز أو الفوز"، والذي طرحته منصة "شاهد"، لكشف عديد الكواليس التي شهدها موسم النصر الماضي 2021-2022، وتحديدًا هو لقطة من الحلقة الأولى للموسم الأول.

ورغم أن مروجي الفيديو ادعوا أن أبو بكر كان يوجه عباراته القاسية لتاليسكا وكان قريبًا من الاعتداء عليه لولا تدخل اللاعبين إلا أن الكاميروني كان بالأساس يتحدث مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب الفريق السابق.

Shahid