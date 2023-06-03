جواز السفر يدفع موهوب ريال مدريد لرفض العروض السعودية

لا نتحدث عن بنزيما أو مودريتش أو كروس!

العروض القادمة من الدوري السعودي للنجوم الناشطين في أوروبا أصبحت حديث الإعلام في القارة العجوز، لكن يبدو أن الأمر لن يقتصر على النجوم بل سيشمل المواهب الشابة كذلك.

أندية دوري روشن تخوض حاليًا مفاوضات مع عدد من النجوم الكبار بدعم من الجهات العليا في المملكة، بدأت بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي وتهدف للوصول بالبطولة إلى المراتب الـ10 الأولى في العالم.

صحيفة آس الإسبانية كشفت النقاب عن استهداف أندية الدوري السعودي للبرازيلي رينيير جيسوس موهوب ريال مدريد الذي لم يلعب مع الفريق أي مباراة منذ انضمامه له من فلامنجو في يناير 2020، حيث قضى فترات إعارة مع بوروسيا دورتموند وجيرونا.

صاحب الـ21 عامًا من المواهب المبشرة للغاية لكنه لم يُظهر حتى الآن قدراته في الملاعب الأوروبية، حيث اكتفى بإحراز هدف وصناعة آخر خلال دقائقه الـ595 في الدوري الإسباني مع جيرونا هذا الموسم.

اللاعب من المقرر أن يعود إلى ريال مدريد هذا الموسم لكن النية واضحة في النادي بعدم استعادته حاليًا، وقد كشفت آس عن وجود عدة خيارات أمامه أبرزها العودة للبرازيل أو الانتقال للسعودية، لكنها أشارت في نفس الوقت أن الخيارين مرفوضان من اللاعب وعائلته ووكيله.

آس أكدت أن السبب المباشر في رفض رينيير اللعب في البرازيل أو السعودية هو رغبته الاستمرار في إسبانيا للحصول على جواز سفر إسباني يساعده في مسيرته الكروية مستقبلًا.