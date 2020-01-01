جوارديولا يهاجم الاتحاد الإنجليزي بسبب إصابة راشفورد وكين

جوارديولا يرى أن ضغط مباريات البريميرليج سببًا في تقلص حظوظ إنجلترا في يورو 2020

ألقى بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي اللوم على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب تكرار إصابات لاعبي منتخب الأسود الثلاثة.

وتعرض كل من ماركوس راشفورد وهاري كين لإصابات قوية ستبعدهما عن الملاعب لفترة طويلة، مما قد يهدد حظوظهما في المشاركة في اليورو أو على الأقل الوصول لها بكامل اللياقة.

وحول ذلك، ورغم أن جوارديولا يبدو مستفيدًا على الورق من إصابة لاعبي خصومه، إلا أنه خرج عن صمته وهاجم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال جوارديولا: "ضغط المباريات المبالغ فيه في إنجلترا هو السبب، هنا اللاعبون لا يرتاحون أبدًا ويبذلون جهدًا بدنيًا غير محتمل طوال الموسم"

وأضاف: "لقد تعرض ماركوس راشفورد وهاري كين للإصابة، كيف سيلعب المنتخب الإنجليزي منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل في حال لم يستعيدا لياقتهما قبلها"

وتابع: "ما يفعله الاتحاد الإنجليزي وطريقة لعب المباريات في إنجلترا بهذا الجدول المزدحم يضع حملًا ثقيلًا على اللاعبين ويقلل من حظوظ إنجلترا في اليورو"

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يذكر أن منتخب الأسود الثلاثة قد ودع منافسات اليورو الماضية في فرنسا عام 2016 مبكرًا، حيث خرج من دور الستة عشر على يد منتخب أيسلندا.