جوارديولا ينتقد ملعب السعودية .. ويحسم مصير رحيله عن مانشستر سيتي رسميًا

تصريحات بيب جوارديولا بعد تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي المونديال

انتفد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ملعب "الجوهرة المشعة"؛ بعد تأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023؛ بعد الفوز الكبير على أوراوا رد ديموندز الياباني (3-0)، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المربع الذهبي، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وأشار جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن فريقه تأهل لنهائي المونديال؛ على الرغم من أن ظروف الملعب وأرضية "الجوهرة المشعة"، لم تكن بالجودة المطلوبة.

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وعلى جانب آخر.. حسم المدير الفني الإسباني، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جوارديولا أعلن استمراره مع السيتزنس، خاصة مع امتداد عقده مع الفريق الأول، لمدة موسم رياضي آخر؛ قائلًا: "أنا سعيد هنا.. وأرغب في البقاء".

