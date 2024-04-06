جوارديولا ينتظر ووكر حتى اللحظة الأخيرة ويحدد الخطة البديلة لإيقاف فينيسيوس!

جوارديولا يجهز بديل ووكر امام ريال مدريد...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن خطته البديلة في حال استمرار غياب لاعب فريقه كايل ووكر، حتى مباراة ريال مدريد، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ووكر، إلى إصابة أثناء المشاركة مع منتخب بلاده إنجلترا، في فترة التوقف الدولي الماضية، أمام البرازيل، في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في نهاية مارس الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " ESPN" فإن المدرب الإسباني، يريد منح ووكر أكبر قدر ممكن من الوقت، ليتعافى ويستعيد لياقته البدنية قبل اللقاء المنتظر أمام ريال مدريد.

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وأشارت الشبكة إلى أن جوارديولا، يعتقد أن ووكر سيكون هو مفتاح فريقه للفوز على ريال مدريد، وإيقاف خطورة فينيسيوس جونيور، ولكن في الوقت ذاته قرار مشاركته سيحدده الطاقم الطبي للنادي.

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وكشف التقرير إلى أن جوارديولا، قد يعتمد على اللاعب الشاب ريكو لويس صاحب الـ 19 عامًا، في مركز الظهير الأيمن، إن استمر غياب ووكر حتى المباراة.

ومن المنتظر أن يستضيف ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء 9 أبريل، على ملعب سانتياجو برنابيو.