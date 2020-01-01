جوارديولا يمدح ميسي على حس إنجاز أجويرو

جوارديولا لا يترك فرصة لمدح ميسي

يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني هو الرقم واحد في نظر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي ، طوال الوقت.

المدرب الإسباني لم يخف ذلك قط، بل أعلن تفضيله لميسي في أكثر من مناسبة، كان آخرها الليلة عقب انتصار مانشستر سيتي على أستون فيلا ، بنتيجة 6-1، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي .

وحطم سيرجيو أجويرو، رقم تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق، بعدما سجل هاتريك في فوز السيتزنز.

أجويرو رفع رصيده من الأهداف مع السيتيزنز في البريميرليج، إلى 177 هدفًا، ليحطم رقم هنري (175 هدفًا)، ويصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أجويرو يشكر لاعبي مانشستر سيتي بعد تحطيم رقم هنري

هذا الإنجاز دفع أحد الصحفيين لسؤال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "هل أجويرو أفضل مهاجم دربته؟".

أجاب بيب سريعًا: "الأفضل هو ميسي، فهو يلعب كرأس حربة وصانع ألعاب وجناح ولاعب وسط ويمكنه شغل مراكز أخرى".

واستدرك مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: "بعيدًا عن ميسي، ليس لدي شك في أن أجويرو، واحدًا من الأفضل".