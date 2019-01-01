جوارديولا يُلمح لاقتراب رحيل كومباني عن مانشستر سيتي

المدافع البلجيكي تعرض لسلسلة كبيرة من الإصابات خلال السنوات الأخيرة وفقد مكانه الأساسي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن مستقبل قائد الفريق فينسنت كومباني ليس مضموناً مع النادي البلجيكي.

كومباني عانى من سلسلة إصابات عديدة في الفترة الأخيرة، مما أدى لفقدان مركزه الأساسي بصفوف سيتي.

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جوارديولا يؤمن بقدرات الدولي البلجيكي ومميزاته الدفاعية، لكن لعبه عدد مباريات قليلة قد يؤدي لرحيله.

وقال المدرب الإسباني:"كومباني مدافع رائع ولكن في الخمس سنوات الأخيرة لعب عدد قليل جداً من المباريات".

"كل ما تكبر تحلى

وتصير أحلى وأحلى

بين القائمين والعارضة

سد بطول العالم كله"

🧱🥅🧤



مع الإعتذار لـ @KadimAlSahirORG 😅 pic.twitter.com/BCRnIHNg0v — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وأضاف:"لا توجد أي شكوك حول جودته، نحن نفتقده وهو لاعب مهم جداً وقائد الفريق".

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وتابع:"سنضع الموقف الحالي على الطاولة أمام إدارة النادي، وسنقرر بعدها الخيار الأفضل لجميع الأطراف".

جدير بالذكر أن عقد كومباني يلعب لسيتي منذ 2008 ينتهي الصيف القادم، دون وجود أي مؤشرات حول التوقيع على عقد جديد.