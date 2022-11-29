جوارديولا يكشف عن الشرط الوحيد لعودته إلى برشلونة

لا يشعر أن الوقت الحالي هو المناسب لهذه الخطوة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن السبب الوحيد الذي قد يجعله يعود إلى صفوف برشلونة في المستقبل.

جوارديولا أنهى الجدل تمامًا حول مستقبله هذا الشهر، بعدما قام بتجديد عقده رسميًا مع سيتي حتى يونيو 2025، مما يعني أنه لن يرحل عن النادي الإنجليزي في أي وقت قريب.

وخلال حصوله على جائزة أفضل مدرب بالحفل السنوي لاتحاد كرة القدم الكتالوني قال مدرب سيتي:"إنها طريقة سيئة للنظر إلى الأمور عندما يقول البعض إنني بحاجة إلى العودة، لأنني رحلت عن برشلونة وواصلت الفوز".

وأضاف:"لا يجب عليكم رؤية الأمور بهذه الطريقة، لو رأيت أن عودتي ستكون ضرورية جدًا لمستقبل النادي سأفعل ذلك، ولكن هذا ليس هو الحال الآن".

وتابع:"أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا في مانشستر سيتي، إنهم يقدمون لي كل شيء ولدي أصدقاء مقربون جدًا، كما أمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وأشعر أنني في بيتي".

وفي نهاية حديثه شدد جوارديولا على امتنانه لمدينة برشلونة والنادي الكتالوني الذي قدم له كل شيء ببداية مسيرته التدريبية وخلال رحلته كلاعب.