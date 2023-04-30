جوارديولا يكشف سبب غياب دي بروينه .. هل يلعب أمام ريال مدريد؟!

بيب جوارديولا يوضح سبب غياب نجم فريقه أمام فولهام.

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سبب غياب نجمه كيفين دي بروينه أمام فولهام في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا لصالح شبكة "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن غياب اللاعب جاء بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا.

وقال جوارديولا: "كيفين دي بروينه لم يكن معنا لأنه لا يشعر أنه على ما يرام، لديه إصابة ما ولم يستطع السفر معنا".

وعند سؤاله عن الوقت المتوقع لعودته من تلك الإصابة جاءت إجابته مبهمة ليثير قلق جماهير فريقه قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: "لا أعرف ذلك بعد".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلعب أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع من مايو بسانتياجو برنابيو وتقام العودة في إنجلترا يوم 17 من الشهر نفسه.