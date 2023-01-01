جوارديولا يكشف سبب غضبه من هالاند وتحذيره له!

عصبية هالاند!

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تحذيره لنجم الفريق إرلينج هالاند بين شوطي المباراة، بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

هالاند تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تدخل عنيف على لاعب إيفرتون.

وقال جوارديولا للصحفيين عقب اللقاء: "سأتحدث مع هالاند حول ذلك لقد كانت بطاقة صفراء بالتأكيد، قلت له أن يتوخى الحذر لأنه يمكن أن يكون الأمر خطيرًا، لا يمكننا لعب 10 ضد 11".

مانشستر سيتي تعرض لتعادل مخيب للآمال أمام إيفرتون بهدف لمثله على ملعب الاتحاد.

وأضاف: "هالاند كان غاضبًا بعد ما حدث في التدخل الذي حدث بداية المباراة على كاحله، كان رد فعله جيدًا وقدمنا ​​مباراة جيدة".

يأمل رجال جوارديولا في العودة إلى طريق الانتصارات يوم الخميس عندما يواجهون تشيلسي في مباراة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.