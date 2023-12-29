جوارديولا يكشف تفاصيل ساعات الرعب في حياة جريليش: سرقوا منزله وأسرته بالداخل!

الحادث المروع الذي عانى منه نجم السيتي

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي، أفصح مدرب السيتي بيب جوارديولا عن تفاصيل صادمة تخص لاعبه جاك جريليش.

وقال جوارديولا إن اللاعب الذي غادر ملعب جوديسون بارك في الجولة الماضية مهرعًا إلى غرف الملابس، علم في ذلك التوقيت أن منزله تعرض لسطو بينما كانت عائلته بالداخل.

وأكد جوارديولا في المؤتمر الصحفي أنه "لحسن الحظ لم تصب عائلته بمكروه" وهو يعني هنا أفرادًا منهم إضافة إلى خطيبيته ساشا أتوود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن تمت سرقة مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني من المنزل، فيما يصف جوارديولا بأنه ضمن "العديد من الأشياء التي تحدث هذه الأيام!".

وذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة تلقت الإخطار من العائلة بوجود حادث سطو من خلال الضغط على أجهزة الإنذار التي مكنت الشرطة من الوصول السريع إلى مقر الجريمة.