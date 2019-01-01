جوارديولا يقترب من تحطيم رقم جديد لمورينيو

جوارديولا يقترب من أول 100 انتصار له في البريميرليج وحطيم رقم مورينيو مع تشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب بيب جوارديولا من تحطيم رقم جديد لمنافسه اللدود جوزيه مورينيو، وهذه المرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيب قد توج مع مانشستر سيتي بلقب البريميرليج للموسمين الماضيين، بأعلى معدل نقاط في تاريخ المسابقة.

وبعدما حطم أرقام مورينيو فيما يتعلق بالتتويج باللقب في موسمين متتابعين، اقترب المدرب الكتالوني من رقم جديد.

وحقق جوارديولا 87 فوزًا من أصل 114 مباراة لعبها مانشستر سيتي تحت قيادته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

فيما يتعلق بالـ 100 انتصار في البريميرليج، فقد حقق جوزيه مورينيو هذا الرقم خلال أول 142 مباراة له مع تشيلسي في بطولة الدوري.

ويحتاج جوارديولا إلى 13 انتصارًا فقط خلال 28 مباراة من أجل تحطيم هذا الرقم خلال الموسم الحالي، وهو رقم يبدو منطقيًا وفقًا للمعطيات الحالية.

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيبدأ موسمه الجديد في التاسع من الشهر الجاري، كأول الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى من حيث الانطلاق.