جوارديولا يُفضِّل إراحة لاعبيه عن إقامة معسكر في توقف فبراير

عدد هائل من المباريات يستلزم الراحة..

قرر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عدم إقامة معسكر خلال فترة التوقف المقرر لها في فبراير المقبل.

وللمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ستُمنح الفرق قسطًا من الراحة من خلال التوقف لمدة 13 يومًا في منتصف فبراير.

السيتي سيخوض مباراة أمام وست هام في 9 فبراير ثم يستريح لمدة 13 يومًا ويعود لمباراتين من العيار الثقيل أمام ليستر سيتي ثم ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بعض الفرق ستحاول استغلال هذه الفترة من خلال إقامة معسكر على شاكلة ما تقوم به الأندية الألمانية في توقفها السنوي لمدة 40 يومًا، إلا أن جوارديولا رفض الأمر.

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الفيلسوف الإسباني فضّل أن يمنح نجومه راحة من كرة القدم لفترة ثم العودة للتدريبات بشكل طبيعي في مقر السيتي رافضًا فكرة الذهاب لمكان دافئ مثل دبي.

ودائمًا ما يكون البريميرليج مكتظًا بالمباريات بالأخص في فترة رأس السنة، فكل فريق خاض 3 مباريات في أقل من أسبوع، وتتنافس أغلبية الفرق على ثلاث بطولات محلية مما يُسبب الإرهاق وبالتبعية الكثير من الإصابات.

يذكر أن السيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.