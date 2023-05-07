جوارديولا يفسر غضبه: هالاند لم يتحمل مسؤوليته ولا شيء يحسم مبكرًا في إنجلترا!

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن غضبه الكبير من تصرف الثنائي إلكاي جوندوان وإرلينج هالاند في ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه أمام ليدز.
وقال جوارديولا بحسب ما نقلت "ديلي ميل": "عندما تكون النتيجة 2-0 من الذي يجب أن يسدد ركلة الجزاء؟ هالاند أو محرز، كان يجب أن تسددها".
وأضاف: "عندما تشير النتيجة إلى 2-0 في إنجلترا فالأمور لا تكون محسومة أبدًا، كل ما يقوم الشخص المسؤول عن ركلات الجزاء بتسديدها".
وأردف: "جوندوان كان من الممكن يسجلها، وغيره كان من الممكن أن يهدرها، لكن الأمر لا يتعلق بذلك، إنما مرتبط بتولي كل شخص لمسؤوليته".
جدير بالذكر أن اللقاء انتهى في نهاية المطاف بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد وارتفاع الفارق في الصدارة مع آرسنال لأربع نقاط.
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