فيديو | حتى في التاريخ يتفلسف! جوارديولا يفسر على طريقته أسباب سقوط أنف أبو الهول

حتى في التاريخ بيب يترك بصمته!

خطف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الأنظار في مصر حيث يقضي عطلته الصيفية مع العائلة عقب التتويج بالثلاثية.

وتواجد المدرب الكتالوني مع عائلته منذ الأسبوع الماضي في مصر، وشوهد في الجيزة والقاهرة والأقصر بأبرز المعالم السياحية للبلاد.

ونشر موقع "فيلجول" فيديو لمدرب سيتي أثناء زيارة تمثال أبو الهول الشهير بجوار أهرامات الجيزة، ولم يتوان المدير الفني السابق لبرشلونة عن تقديم تفسيره الخاص حول أسباب اختفاء أنفه.

وعرض الدليل السياحي المرافق لجوارديولا وعائلته نظريتين بخصوص تشوه التمثال، الأولى بخصوص نابليون وحملته والثانية حول متشدد من طرف المماليك قام بتكسيره لمنع عبادته، ليرد جوارديولا: "ولماذا لا تكون عوامل التعرية السبب؟".

وصرح صاحب أحد شركات السياحة لموقع "يلا جول" أن جوارديولا اختار القدوم لمصر بعد شهرين من المفاوضات، وأنه شاهد مباراة للأهلي المصري ضد حرس الحدود وأبدى تعجبه من شعبية الفريق، كما أثنى على محمد صلاح، نجم ليفربول والبلاد.