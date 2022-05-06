جوارديولا يعترف باستحقاق ريال مدريد وينفي فشل مانشستر سيتي

تناول الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتقادات الجماهير والمتابعين بعد الخروج بسيناريو دراماتيكي أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن إمكانية التتويج مع مانشستر سيتي بلقب هذه البطولة، قال بيب في مؤتمر صحفي: "هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عليه، كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، لقد استثمر الشيخ منصور في النادي ليفوز بالبطولات، أعرف أن التتويج بدوري الأبطال بمثابة البداية والنهاية، شرف لنا أن ننافس على كل البطولات.. الناس لا يرون ما يفعله هذا النادي ليصل لتلك المكانة".

ريال مدريد استحق التأهل

وأضاف: "بالنسبة لي، كان من الرائع للغاية أن أكون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وأن أتخذ الخطوات لأكون أفضل، وأنافس فريقًا عريقًا داخليًا وخارجيًا، كنا قريبين من التأهل، وريال مدريد استحق تأهله".

وعن الموسم المقبل قال: "هناك فرصة سانحة في الموسم المقبل، الأمر صعب للغاية والفرق جيدة، نحن ننافس على كل شيء، نلعب بشكل جيد قدر الإمكان ونحاول منافسة جميع الفرق، نعلم مدى صعوبة أي إنجاز، نحاول القيام بكل ما يلزم".

لم نفشل

وأبدى جوارديولا تفهمه لحزن جماهير مانشستر سيتي عقب الإقصاء، قائلًا: "نتقبل حزن الجميع في مانشستر سيتي، كنا قريبين، اللاعبون كانوا يريدون خوض المباراة النهائية، لكن منافستنا ضد ريال مدريد بالطريقة التي فعلناها هي متعة بحد ذاتها، أقدم التهاني لليفربول وريال مدريد فهم يستحقون الوصول للنهائي، الموسم المقبل سنحاول، في السنوات الأخيرة كنا دائمًا في المنافسة، في اللحظات السعيدة يذكرك الجميع بالخير، وفي اللحظات السيئة لا يحدث ذلك.. وهذا معتاد".

وعما إذا كان يرى أن خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا يسمى فشلًا، قال بيب: "لا أسمي الخروج من دوري أبطال أوروبا فشلًا، حتى في الدوري الإنجليزي يقولون إن هذه المجموعة من اللاعبين إذا لم تفز فإن هذا يصبح فشلًا، لا أوافق تمامًا على وجهة النظر تلك، ولكني أتفهم لماذا يقولون ذلك، لن أجري مناقشة لتحديد من هو صواب أو خطأ".

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