جوارديولا يصطاد في الماء العكر .. نجم ريال مدريد يطرق أبواب الرحيل بعد وصول مبابي

أول ضحية لصفقة القرن في النادي الملكي

أصبح ريال مدريد مقبلًا على تضحية قريبة بأحد نجوم الفريق الشباب، من أجل إفساح المجال أمام النجم الفرنسي كيليان مبابي لقيادة هجوم الملكي.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، الإثنين الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

وبوصول مبابي إلى ريال مدريد، سيكون الفتى البرازيلي رودريجو جويس أول الضحايا، حيث سيفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لحساب النجم الفرنسي، ويجلس على دكة البدلاء خلال الموسم المقبل.

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وكشف خوسيه فيليكس دياز الصحفي بشبكة "ماركا" الإسبانية، عن كواليس من داخل ريال مدريد تتعلق بمستقبل رودريجو، مؤكدًا أن النادي الملكي لن يغلق باب الرحيل إذا وجد اللاعب البرازيلي فرصة أفضل خارج سانتياجو برنابيو.

وأشار إلى أن هناك أنباءً غير مؤكدة حول وجود اتصالات بين رودريجو وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي يريد ضم المهاجم البرازيلي وتوظيفه في هجوم السيتزينز بجانب النرويجي إرلينج هالاند.

وأوضح الصحفي الإسباني، أن اللاعب يشعر بالقلق على مصيره بعد انضمام مبابي لذلك سيكون منفتحًا على دارسة العروض التي ستقدم له هذا الصيف، وألمح إلى ذلك في تصريحات سابقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعتبر رودريجو هدفًا لمانشستر سيتي فقط، لكن هناك عدة تقارير صحفية أكدت أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الفتى البرازيلي هذا الصيف من أجل تعويض رحيل كيليان مبابي.