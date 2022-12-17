جوارديولا يشتكي من غياب لاعبيه ويسخر من المسؤولين!

جوارديولا ليس سعيدًا بنظام البطولات الإنجليزية

اشتكى المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من غياب عدد كبير من لاعبيه قبل مواجهة ليفربول يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية الإنجليزية المحترفة.

فيما سخر أيضًا من المسؤولين في الكرة الإنجليزية الذين وضعوا مباراة الفريق السماوي ضد الريدز في هذا التوقيت المبكر بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتحدث جوارديولا مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، وقال: "في الوقت الحالي، لدينا أربعة أو خمسة لاعبين، وعلينا أن ننتظر ونرى كيف سيعود الآخرون".

وواصل: "ليس لدينا لاعبون لأن العقول الكبيرة في كرة القدم قررت هذا الجدول وسنلعب هذه المباراة (ضد ليفربول). بعض اللاعبين يعودون الآن وفي الأيام القليلة المقبلة وخطوة بخطوة، سيعودون للانضمام إلى زملائهم في الفريق هنا".

جدير بالذكر أن سيتي يفقد 14 لاعبًا بسبب بطولة كأس العالم، فيما يعاني ليفربول أيضًا من تلك الأزمة، إذ يفقد الريدز عدد كبير أيضًا من لاعبيه من أجل المونديال.