مانشستر سيتي

جوارديولا يرفض إراحة نجومه قبل مواجهة ليفربول

التعليقات()
مدرب مانشستر سيتي يتحدث عن كيفية خوض مباراة الأبطال والاستعداد للذهاب إلى أنفيلد

يستعد نادي مانشستر سيتي لخوض مباراته الرابعة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث يواجع أتالانتا مساء الأربعاء المقبل.

على جانب آخر بعد أن فاز حامل لقب الدوري الإنجليزي على ساوثامبتون بالجولة الماضية من الدوري بنتيجة 2-1 سيواجه المتصدر الحالي ليفربول في قمة البريميرليج يوم الأحد المقبل.

ومن جانب المدرب الإسباني بيب جوارديولا فقد تحدث عن أنه لن يخوض مباراة الأبطال بالبدلاء ويلجأ لإراحة لاعبيه من أجل مباراة القمة أمام الريدز في الدوري.

اختيارات المحررين

قال: "هل تعتقد أننا يمكننا الفوز بأربع ألقاب الموسم في حال قمنا بإراحة اللاعبين الكبار في بعض المباريات؟ سنخوض المباراة بأفضل فريق لدينا ونسعى بكل ما قوة للفوز على أتالانتا".

وتابع: "لا أحد يمكنه أن يضمن أننا في حال قمنا بذلك أمام أتالانتا سنقدم أداء أفضل في أنفيلد أمام ليفربول، الأفضل أن نواجه أتالانتا بكل ما لدينا كما فعلنا أمام ساوثامبتون وسيكون من الجيد لنا أن نقدم أداء جيد في مباراة الأبطال وسيكون هذا مساعد لنا في أنفيلد، أتالانتا فريق قوي وينافس الكبار في السنوات الأخيرة بالدوري".

وأضاف: "يمكنهم تسجيل الكثير من الأهداف في كل مباراة لذلك هي مواجهة هامة لنا، لا أعتقد أنه ليس أمامنا سوى الفوز ولكن سنقدم كل ما لدينا أمام ليفربول، لقد فازوا أمام أستون فيلا في الدقائق الأخيرة وذلك يعني أنه لا يزال الكثير سيحدث في الموسم".

يذكر أن ليفربول يتصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، حيث أن بطل أوروبا لم يفقد سوى نقطتين فقط أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

إغلاق