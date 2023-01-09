جوارديولا يدعم بوتر: يحتاج الوقت لأنه لا يملك ميسي في تشيلسي

جوارديولا يدعم جراهام بوتر رغم نتائج تشيلسي المتراجعة في الآونة الأخيرة.

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أنه يجب منح جراهام بوتر المزيد من الوقت مع تشيلسي، وذلك بعد فوز فريقه العريض على "البلوز" في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن مانشستر سيتي من إقصاء تشيلسي من الدور الثالث لمنافسات بطولة كأس إنجلترا، بعدما حقق الفوز برباعية نظيفة على الفريق اللندني، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

واعترف بوتر أن تشيلسي يعاني في الوقت الحالي، وأنه يرغب في المزيد من الوقت، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبله في "ستامفورد بريدج"، وما زاد من تلك التكهنات هتافات جماهير تشيلسي باسم الألماني توماس توخيل مدرب الفريق السابق.

ومع ذلك، فقد كشف جوارديولا عن حديثه مع تود بولي مالك تشيلسي عن ضرورة حصول بوتر على فرصة كاملة لتعديل أوضاع "البلوز".

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع "90min" الإنجليزي: "أود أن أقول لتود بولي إنه من دواعي سروري أن ألتقي به، وعليه أن يعطي جراهام بوتر الوقت الذي يحتاج إليه، جميع المدربين يحتاجون إلى الوقت، وهو على حق".

وتابع: "نحتاج إلى وقت في كل موسم، مع برشلونة لم أكن أحتاج إلى ذلك لأن ميسي كان هناك، لم أكن بحاجة إلى موسمين، لأن ميسي كان موجودًا".

واختتم جوارديولا: "اللعب ضد مانشستر سيتي في هذا المستوى ليس سهلًا على جراهام بوتر أو تشيلسي، أو أي فريق آخر".

بوتر تولى تدريب في سبتمبر 2022 بعد إقالة الألماني توماس توخيل، وقاد الفريق في 18 مباراة في كافة البطولات، لكنه فاز في ثماني مناسبات فقط، مقابل أربعة تعادلات وست هزائم.