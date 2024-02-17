جوارديولا يدافع عن هالاند بعد ضربه للكاميرا: الإحصائيات لا تساعد

نصائح جوارديولا لهالاند...

رفض بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إعطاء نصائح لمهاجم فريقه إرلينج هالاند، بشأن تسجيل الأهداف، بعد غياب فشله في التسجيل في آخر مباريات الفريق.

ظهر إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بشكل مخيب للآمال في مباراة فريقه أمام تشيلسي بقمة الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك هالاند في المباراة، منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، ولكنه فشل في التسجيل أو الصناعة، وأهدر الكثير من الفرص، بعدما سدد 10 كرات، اثنين منهما فقط على مرمى البلوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقبت اللقاء: "لقد لعبت 11 عامًا، سجلت خلالهم 11 هدفًا، لذا لا يمكنني تقديم الكثير من النصائح لإرلينج، في المرة القادمة سيسجل".

والتقطت كاميرات الصحافة، لقطات لهالاند عقب اللقاء وهو منفعلًا بسبب إهدار الفرص، وقد ضرب كاميرا إحدى القنوات التلفزيونية.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة برينتفورد، مساء الثلاثاء القادم في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري الإنجليزي، قبل أن يواجه بورنموث يوم السبت القادم.