جوارديولا يخرج عن صمته: هل انزلاق جيرارد مسؤولية مانشستر سيتي؟

بيب جوارديولا يدافع عن مانشستر سيتي مستشهدًا بانزلاق ستيفين جيرارد

خرج الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن صمته ليدافع عما حققه ناديه من بطولات وسط الأنباء التي تخرج عن سحبها منه على خلفية القضيا المالية ضد السيتيزن.

وتحدث بيب للصحافة عما يواجه ناديه الذي يستعد لاستضافة أستون فيلا، اليوم الأحد، في الدوري في فرصة لتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال.

وقال جوارديولا للصحافيين: "تلك اللحظات تخصنا بغض الننظر عما سيحدث، هدف أجويرو في 2012، لا أعلم هل نتحمل مسؤولية انزلاقة ستيفين جيرارد في 2014؛ لم أرد قول هذا احترامًا لجيرارد، لكن هل نتحمل هذا الخطأ؟"

وتسببت انزلاقة جيرارد قائد ليفربول أمام تشيلسي في خسارة فريقه نقاطًا مهمة وتراجعه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ذلك الموسم.

وتابع بيب "ما فزنا به في 2009 أو 2010 قد فزنا به وما سيحدث لن يغير شيئًا مما عشناه سويًا".

ويواجه السيتي أكثر من 100 تهمة خروقات مالية في الفترة من 2009 وحتى 2018 وهي تهم قد تهدد النادي بالتهبيط أو سحب بعض ألقابه.