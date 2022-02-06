جوارديولا يختار هالاند لضمان استمراره في مانشستر سيتي !

قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الدخول بكامل قوته من أجل التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

الجدل مستمر حول مصير هالاند، وسط اهتمام متزايد من عمالقة أوروبا بضمه، ومن ضمنهم برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وريال مدريد.

ويدخل الآن سيتي في الصورة بشكل أكبر، بناء على رغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي لا يزال يبحث عن مهاجم جديد لفريقه.

وجاء ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية، حول رغبة بيب في مواصلة بناء مشروعه مع سيتي تمهيدًا للبقاء لفترة أطول.

وأوضحت أن جوارديولا يريد تجديد عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي، والذي يستمر حتى يونيو 2023، ويعتبر هالاند من أهم مفاتيح هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن صاحب الـ51 سنة يشعر بالسعادة مع سيتي ولا يخطط للرحيل، لأن النادي يوفر له كافة سبل النجاح والإمكانيات اللازمة للفوز بالبطولات.

ويستهدف الإسباني الذي فاز بكل شيء ما عدا دوري أبطال أوروبا، أن يفك النحس أخيرًا بهذه البطولة من خلال التوقيع مع هالاند، الذي يعتقد أنه سيجلب المزيد من الاستقرار لمشروعه.

وأكدت الصحيفة أن جوارديولا يريد إلغاء فكرة اللعب بمهاجم وهمي، والتي اعتمد عليها كثيرًا منذ رحيل سيرخيو أجويرو وخلال فترة إصابته.

يذكر أن هالاند البالغ من العمر 21 سنة، سجل 23 هدفًا وصنع 6 في 20 مباراة لعبها مع بوروسيا دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.

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