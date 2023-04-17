جوارديولا يخاف من مشكلة ماني وساني: لن تكون نقطة ضعف لبايرن ميونخ وهكذا سنفوز!

بيب جوارديولا لا يرى نقاط ضعف في خصمه بايرن ميونخ.

أكد بيب جوارديولا أن مانشستر سيتي لن يعاني من أية نقاط ضعف أمام فريقه بعد المشكلة الأخيرة التي تخص الثنائي ساديو ماني وليروي ساني.

وقال جوارديولا: "في بعض الأحيان تكون في حاجة لمشكلة ما حتى يكون الفريق أكثر وحدة، أنا متأكد من ذلك، هي ليست نقطة ضعف بل نقطة قوة ضدنا".

وأضاف: "أنا أعرف ذلك النادي جيدًا، ويمكنني تخيل ما الذي سيفكرون به ضد مانشستر سيتي، سيقدمون أفضل ما لديهم".

وأكمل: "علينا أن نعمل كثيرًا حتى نبدو أكثر استقرارًا في اللحظات الصعبة، وأن نذهب من أجل الفوز باللقاء، وسيكون علينا التسجيل، سنشاهد لقاء الذهاب من جديد ونرى ما الذي من الممكن أن نجعله أفضل".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى لصالح مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في العودة.