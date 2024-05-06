“جوارديولا يحمل بايرن في قلبه”.. تصريح خطير عن مستقبل مدرب مانشستر سيتي!

بايرن ميونخ في قلب جوارديولا ولكن...

كشفت الشركة التي تدير أعمال بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن حب المدرب الإسباني، لفريقه السابق بايرن ميونخ، وسط الأنباء التي انتشرت حول رغبة الفريق البافاري في استعادة مدربه الأسبق.

وارتبط المدرب الإسباني، في الفترة الماضية بالعودة إلى تدريب بايرن ميونخ، وسط اهتمام من الفريق الألماني، ليحل جوارديولا محل توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحد العاملين في الوكالة التي تمثل جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بيب لازال يحمل بايرن ميونخ في قلبه، لكنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، إنه سعيد للغاية ولديه عقد مع فريقه حتى 2025 والعودة إلى بايرن ليست خيارًا في الوقت الحالي".

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وكان بايرن ميونخ، قد أبدى اهتمامه بعدد من المدربين لخلافة توخيل، كان آخرهم رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، ولكن قرر رالف الاستمرار مع منتخب بلاده.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا، تولى قيادة الفريق البافاري لمدة ثلاثة مواسم من 2013 وحتى 2016، وحقق معهم خلال تلك الفترة العديد من الألقاب على رأسها السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بخلاف البطولات المحلية.