جوارديولا يحذر من إصابة جديدة لدي بروينه .. وهكذا يمكن تفاديها

جوارديولا يشعر بالقلق من إصابة جديدة لدي بروينه...

عاد كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، إلى تدريبات فريقه مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل عدة أشهر، في مطلع الموسم الحالي.

وكان دي بروينه كان قد تعرض إلى إصابة في تمزق في أوتار الركبة، أمام بيرنلي في أولى مباريات الفريق بالموسم، ولكنه تعافى من الإصابة وعاد للتدريبات من جديد وانضم إلى قائمة فريقه في المباراة الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد.

وأبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بعودة دي بروينه ولكنه حذر من إصابة جديدة له، وقال في مؤتمر صحفي: "أود أن ألعب بالطريقة التي لعب بها معنا في السنوات الثماني الماضية، اعتقد أن دي بروين لن يغير صفاته او طريقته".

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وتابع: "أكثر ما يقلقنا هو تكرار الإصابة الكبيرة، لقد تحدث معه الأطباء إنهم يعرفون أفضل الطرق، يحتاج كيفن إلى أسابيع من التدريبات، فكرة الانتكاسة هي الأسوأ له".

وخضع اللاعب البلجيكي، إلى عملية جراحية لعلاج التمزق الذي حدث له في أولى مباريات الموسم، وتكررت الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر.