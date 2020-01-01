جوارديولا يُحبط مخططات برشلونة: جارسيا باقٍ في مانشستر سيتي

يأمل أن يبقى..

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن ثقته في أن إريك جارسيا سيُمدد تعاقده مع السيتزينس ولن يُغادر رغم إغراءات برشلونة له.

جارسيا انضم إلى مانشستر سيتي نظير 1.7 مليون جنيه استرليني من أكادمية لامسيا الكتالونية منذ ثلاث سنوات، وقد بدأ الفيلسوف في الاعتماد عليه بكثرة هذا الموسم.

صاحب الـ19 عامًا بات من الركائز الأساسية في كتيبة جوارديولا منذ العودة من توقف فيروس كورونا ما جذب أنظار برشلونة لإعادته مجددًا لإقليم كتالونيا الموسم المقبل.

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بدوره، عقّب جوارديولا على أنباء إمكانية مغادرة جارسيا المتبقي في عقده عامين بملعب الاتحاد قائلًا "إذا أرادوه (برشلونة) بالفعل، فإن عليهم التواصل مع الإدارة".

كما أضاف "سنحاول إقناعه بالبقاء هنا لسنوات عديدة. أنا واثق من أنه سيبقى، ولكن في نهاية المطاف هذا هو قراره، إنه يعلم أننا نريده".

وتابع "الأمر يشبه قضية ساني، لقد أردنا بقائه لكنه لم يكن يريد البقاء معنا ولا يمكننا فعل شيء آخر، الأمر الآن في يده وقراره من سيحسم الأمر".

وأتم "يعرف، وكذلك وكيله وأسرته أننا نريده، إنه شاب وإذا أراد برشلونة أن يتعاقد معه فليتواصل مع تشيكي بيجريستين (مشرف أكاديمية سيتي)".

الجدير بالذكر أن سيتي يعاني بالفعل في مركز قلب الدفاع بعد الأداء المتواضع للثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز، ما يجعل بقاء جارسيا ضرورة ملحة بالنسبة للنادي السماوي.